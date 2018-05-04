MEB’den yeni yarışma

Senim Tanay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) yarışmalarına başvurular başladı. ‘Senin için öğretmen kimdir?’ konulu yarışmaya son başvuru tarihi 29 Haziran olarak açıklandı. Yarışma için hazırlanan video da bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.Videoda, ‘Senin için öğretmen kimdir, o neyi değiştirdi?’ soruları yöneltiliyor ve katılımcılardan kendilerini cesaretlendiren, destekleyen; hayal kurmayı, üretmeyi öğreten, kısaca hayatında iz bırakın öğretmenlerini kısa film, resim veya fotoğrafla anlatması isteniyor.Yarışma, Türkiye genelindeki tüm özel ve devlet okullarındaki öğretmen ve öğrencileri kapsıyor.