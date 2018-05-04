Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

MEB’den yeni yarışma

MEB tarafından EBA üzerinden fotoğraf, kısa film ve resim yarışmaları düzenleniyor. ‘Senin için öğretmen kimdir?’ konulu yarışmada lise öğrencileri ve öğretmenlerinden, hayatlarında iz bırakan öğretmenleri fotoğraf, resim veya kısa filmle anlatması isteniyor

MEB’den yeni yarışma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) yarışmalarına başvurular başladı. ‘Senin için öğretmen kimdir?’ konulu yarışmaya son başvuru tarihi 29 Haziran olarak açıklandı. Yarışma için hazırlanan video da bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

Videoda, ‘Senin için öğretmen kimdir, o neyi değiştirdi?’ soruları yöneltiliyor ve katılımcılardan kendilerini cesaretlendiren, destekleyen; hayal kurmayı, üretmeyi öğreten, kısaca hayatında iz bırakın öğretmenlerini kısa film, resim veya fotoğrafla anlatması isteniyor.

Yarışma, Türkiye genelindeki tüm özel ve devlet okullarındaki öğretmen ve öğrencileri kapsıyor.


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