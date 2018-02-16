MEB, FETÖ ile bağlantılı bin 272 kişinin çalışma iznini iptal etti

20 BİN 932 KİŞİNİN CEZA KAYDI VAR

Senim Tanay

'nce Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı yaklaşık 27 bin özel öğretim kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış kişilere yönelik bir araştırma yürütüldü.Bu araştırmalar sonucunda bin 272 kişininterör örgütünün gizli haberleşme programıkullandığı belirlendi. MEB tarafından, bu kişilerin terör örgütü ile eylem birliği içinde oldukları gerekçesi ile çalışma izinleri iptal edildi. Bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmemesi yönünde uygulama yapıldı.Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışmakta olup 6749 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında kurumları kapatılan ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu belirlenen 19 bin 660 personelin çalışma izinleri daha önce iptal edilmişti.Böylece özel öğretim kurumlarında ceza kaydı koyulan personel sayısı toplam 20 bin 932 oldu.