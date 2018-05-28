MEB, LGS adaylarına yeni başvuru hakkı tanıdı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) adayların talepleri üzerine yeni başvuru hakkı tanıdığını açıkladı
MEB, 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) adayların talepleri üzerine yeni başvuru hakkı tanıdığını açıkladı.
Buna göre isteyen ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri bugün saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinde başvuruda bulunabilecek.
Bu öğrenciler sınava giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul üzerinden alabilecekler.