Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sisteminde yerleştirmeye esas nakil kılavuzunu yayımladı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan kılavuzda, LGS nakil işlemleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Bu kapsamda herhangi bir liseye yerleşemeyen adayların tercihleri alınmış olacak.Merkezi Yerleştirmeye Esas Nakil, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, okulların türü, okulların kontenjanı, öğrencilerin ikamet adreslerine göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanları (OBP), devamdevamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirmeye esas nakil işlemi, ortaöğretim kurumlarındaki boş kontenjanlara göre yapılacak.8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.



