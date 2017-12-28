MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)

ÖRNEK SÖZEL SORULAR

Senim Tanay

’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Haziran ayında iki oturumda düzenlenecek.'Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50; 'Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek.Bakanlık 50 sorudan oluşacak ‘Sözel Bölüm’ için 25, 40 sorudan oluşacak ‘Sayısal Bölüm’ için de 20 örnek soru yayınladı. İşte o sorulardan bazıları: