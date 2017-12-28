Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavı ile ilgili örnek sorular yayınlandı

28 Aralık 2017, Perşembe 16:41
MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Haziran ayında iki oturumda düzenlenecek.

'Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50; 'Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek.

Bakanlık 50 sorudan oluşacak ‘Sözel Bölüm’ için 25, 40 sorudan oluşacak ‘Sayısal Bölüm’ için de 20 örnek soru yayınladı. İşte o sorulardan bazıları:

ÖRNEK SÖZEL SORULAR




 


ÖRNEK SÖZEL SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

ÖRNEK SAYISAL SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı

Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı
İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt

İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt
Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu

Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu
Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs

Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs
Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak

Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak
Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler

Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler
Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor

Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek

İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız
ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek

ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek
İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!

İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!