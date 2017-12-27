MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız

'İSTİHDAM EDERKEN KULLANMAK İSTİYORUZ'

Senim Tanay

Müsteşarı'den öğretmenına yönelik önemli bir açıklama geldi. Yusuf Tekin Tekin, öğretmen alımında staj dönemi verilerinin mülakatlarda bir veri olarak kullanılacağını söyledi.Yusuf Tekin, "Bu süre içerisinde yani bu okullarda öğretmen adaylarımızın öğrencilerin staj olarak bulundukları süre içerisindeki etkinliklerini mülakatta bir veri olarak almak istiyoruz. Yani mülakat sınavlarında biz sizin verdiğiniz notlardan lisans ortalamaları dışında bu staj uygulamasından elde ettiğimiz verileri biz öğretmenleri istihdam ederken kullanmak istiyoruz" dedi.