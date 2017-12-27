Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

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MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen alımında staj dönemi verilerinin mülakatlarda bir veri olarak kullanılacağını açıkladı

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'den öğretmen istihdamına yönelik önemli bir açıklama geldi. Yusuf Tekin Tekin, öğretmen alımında staj dönemi verilerinin mülakatlarda bir veri olarak kullanılacağını söyledi.

'İSTİHDAM EDERKEN KULLANMAK İSTİYORUZ'

Yusuf Tekin, "Bu süre içerisinde yani bu okullarda öğretmen adaylarımızın öğrencilerin staj olarak bulundukları süre içerisindeki etkinliklerini mülakatta bir veri olarak almak istiyoruz. Yani mülakat sınavlarında biz sizin verdiğiniz notlardan lisans ortalamaları dışında bu staj uygulamasından elde ettiğimiz verileri biz öğretmenleri istihdam ederken kullanmak istiyoruz" dedi.
 
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