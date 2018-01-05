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MEB özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca fen liselerindeki derslere ilaveten teknoloji ve bilim ağırlıklı derslerin de okutulmasına imkan veren özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak derslerin çizelgeleri hazırlandı

05 Ocak 2018, Cuma 17:10
MEB özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, teknoloji ve bilimin insan hayatının her alanında etkinliğini artırarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini anlattı.

Teknolojinin insanlığa sağladığı kolaylıkların inkar edilemez bir gerçek olduğuna işaret eden Kemal Şamlıoğlu, bu gerçeğin bilişim ve teknoloji eğitiminin eğitim sistemlerinde artarak yer almasını zorunlu kıldığını vurguladı.

ÇİZELGEDE HANGİ DERSLER YER ALACAK?

Kemal Şamlıoğlu, bu doğrultuda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan özel fen ve teknoloji liseleri için ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Çizelgeye göre bu okullarda fen liselerinde okutulan derslere ilaveten teknoloji ve bilim alanlarında mekatronik sistemleri, Java ile programlama, bilgisayar ağları, web (Asp.net) ile programlama, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, VB.net ile programlama, genetik bilimine giriş, bilgi toplumuna giriş gibi yeni seçmeli derslerin okutulabileceğini bildiren Kemal Şamlıoğlu, "Bunun yanında teknoloji, bilim ve eğitim sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak yeni seçmeli dersler eklenebilecek" bilgisini paylaştı.


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