15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı

TBMM Genel Kurulu, 2017 yılında bin 338 saat 44 dakika çalışarak, 298 teklif ve tasarıyı yasalaştırdı, 41 de karar aldı

Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı
TBMM Genel Kurulu, 1 Ocak -  31 Aralık 2017 tarihleri arasında 118 birleşimde 673 oturum gerçekleştirdi. Bin  338 saat 44 dakika çalışan Genel Kurulda 75 bin 752 sayfa tutanak tutuldu.

TBMM Başkanlığına yıl içinde 92 tasarı, 467 teklif sunuldu, 298 tasarı  ve teklif kanunlaştı. Genel Kurulda, 41 de karar alındı.


EN FAZLA ÇALIŞAN KOMİSYON: PLAN VE BÜTÇE


Yıl içinde ihtisas ve araştırma komisyonları ise 636 saat 41 dakika  mesai yaptı. İhtisas komisyonlarından en fazla çalışan komisyon 333 saat 8 dakika  ile Plan ve Bütçe Komisyonu oldu. İkinci sırada Anayasa Komisyonu, üçüncü sırada  da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu yer  aldı.


4 MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU


TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yanıtlaması istemiyle  Meclis Başkanlığına milletvekillerince sunulan 360 sözlü soru önergesinden 70'i  cevaplandırıldı. Ayrıca daha önceki yıllarda verilen soru önergelerinden 308'i de  yanıtlandı.

Yıl içinde TBMM Başkanlığınca 11 genel görüşme önergesi, 4 gensoru  önergesi işleme alındı. Genel Kurulda görüşülen gensorulardan hepsinin gündeme  alınması reddedildi.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerce verilen Meclis Araştırması  açılması yönündeki 807 önerge işleme alındı; 35 önergenin kabul edilmesiyle 4  Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda çölyak,  yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile  bağcılık sektörü ve üzüm üretimi konularında Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)

Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)
Meteoroloji'den 'yoğun kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı

Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı
Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı

Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı
Alkollü sürücüden polise: Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın

Alkollü sürücüden polise: Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın
Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı

Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı
Cinsel organını ısırdı, karakolluk oldular! Tuhaf olay...

Cinsel organını ısırdı, karakolluk oldular! Tuhaf olay...
İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece yüzde 1!

İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece yüzde 1!
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Bir babanın ölen kızına doğum günü mesajı

Bir babanın ölen kızına doğum günü mesajı
Düğünde tanıştığı kişilere inanıp oğluyla birlikte DEAŞ'a katıldı!

Düğünde tanıştığı kişilere inanıp oğluyla birlikte DEAŞ'a katıldı!