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Meclis'e bedelli askerlik için dilekçe yağmuru

TBMM Dilekçe Komisyonu'na, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı. Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi

17 Ocak 2018, Çarşamba 14:19
Meclis'e bedelli askerlik için dilekçe yağmuru
Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, birçok imzacısının bulunduğu dilekçesinde, bedelli askerlik konusunun Meclis’te gündeme alınarak kısa zamanda çözüme kavuşturmasını istediklerini ifade etti.

Özellikle evlenmiş, çocukları olan, kritik makamlarda görev yapan, bazı hastalıklara sahip çocukların ailelerinin bedelli askerlik beklediğini öne süren Ferhat Doğan bu konuda milletvekillerinden, Milli Savunma Bakanı'ndan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini belirtti.

BİRÇOK KİŞİ İMZALIYOR

Bir vatandaş dilekçesinde, 30 yaşında olduğunu belirtere  bu yaşına kadar zorunlu sebeplerden dolayı askerlik vazifesini yerine getiremediğini, şu an da kendi işini kurduğunu ve 3 senedir işlettiğini bildirdi. Vatandaş, “İşimi bırakabileceğim bir yakınım yok. İşletmemi kapatıp 12 ay askere gitmem gerekir. Bu durum da takdir edersiniz ki askerlik görevimi ifa edip döndükten sonra hayatımı idame ettireceğim bir işim olmayacak” görüşlerine yer verdi.

Komisyona ulaştırılan bu ve benzeri dilekçeler, birçok kişi tarafından imzalanıyor.


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