Meclis'e şok şikayet!

DİLEKÇE İNCELENDİ



İŞLEME ALINMADI

Gizem Yetil

Ankara'da yaşayan bir kişi, Meclis'e dilekçe vererek televizyonlarda yayınlanan yatak reklamlarının, "aile adabına uygun olmadığını" söyledi.Vatandaş dilekçesinde, televizyon kanallarında yayınlanan yatak reklamlarının aile adabına uygun olması gerektiğini ifade etti.ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi.İnceleme sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, başvurunun idari yollar tüketilmeden, isteğin, şikayet konusu olayın mahallinde veya ilgili idari makamlar nezdindeki çözümüne gidildiğine ilişkin somut bilgi, belgeye dayanmadan gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtildi.Bu tür başvuruların, idari başvuru yolları öncelikle kullanıldıktan ve bu taleplere ilişkin nihai sonuçlar alındıktan sonra komisyona yapılması, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olması gerektiği ifade edildi. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun, vatandaşın talebine verdiği yanıtta, “Bu tür müracaatların komisyon tarafından işleme alınmadığı” belirtildi.