Meclis'te dayak

İdil Janet Demiray

Üyeler Lokantası'ndaMilletvekilive misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi.İddiaya göre M.C. ile diğer kişiler arasında tartışma başladı. Tartışma büyürken, masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı. Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi.Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı. Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi.