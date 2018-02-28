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Meclis'te dayak

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M.C.'nin, Meclis'teki lokantada yer yüzünden çıkan tartışmada darp edildiği iddia edildi

Meclis'te dayak
TBMM Üyeler Lokantası'nda AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi.

İddiaya göre M.C. ile diğer kişiler arasında tartışma başladı. Tartışma büyürken, masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı. Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi.

Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı. Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi.


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