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Meclis'te harçlık krizi

TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında fazla mesai yapan kavaslar ve garsonlara harçlık dağıtılması planlandı. Bunun üzerine harekete geçilerek AK Parti oturumlarında hizmet veren kavaslar ve garsonlara harçlık verildi. Muhalefet için çalışan garson ve kavaslar duruma tepkili

Meclis'te harçlık krizi
TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında, vekillerle birlikte mesai yapan kavaslar ve garsonlar arasında “iktidar-muhalefet” tartışması çıktı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; tartışma, AK Parti’nin 12 gün 380 saatlik oturumlarda hizmet veren personele jest için vekiller arasında para toplamasıyla başladı. Önce gergin, kavgalı, dosyaların, raporların yırtılıp kürsüden etrafa saçıldığı oturumlarda ortalığı toplayan, konuşmacıların kürsüye getirdiği görsel malzemeleri taşımaya yardım eden, vekillere not, kürsüye su taşıyan kavaslara, sonrasında da garsonlara harçlık verilmesi planlandı.

AK Partili Doğan Kubat, “Ne verirsen” diyerek vekillerden para topladı. Kavaslarla birlikte 25 kişiye 325, 100 garsona da 100’er TL dağıtıldı.


MUHALEFETE HİZMET


Bunun üzerine CHP, MHP ve HDP milletvekillerine hizmet veren muhalefet kulisindeki garson ve temizlikçiler AK Parti ile görüşüp kendilerinin de mesai yaptığını belirterek “Muhalefete hizmet sayılmıyor mu?” diye sitem etti. Grup yönetiminden, “Şu an için yapacak bir şey yok. Muhalefet kulisi aklımıza gelmedi. Zamanında olsa çözülürdü” yanıtı verildi. Böylece 20 bin TL’ye yaklaşan bütçe harçlığı yüzünden, Meclis’te iktidar ve muhalefete hizmet eden görevliler karşı karşıya geldi.


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