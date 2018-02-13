Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı

4 AYDIR DEVAM EDİYORDU!

Erdinç Şahin

Taciz olayı geçtiğimiz haftaana binada meydana geldi. İddiaya göre sözleşmeli memur F.K. (52) lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etti. Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi.Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit edenkorktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi. Olayın doğrulanması üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.