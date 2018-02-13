Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı

Taciz olayı geçtiğimiz hafta TBMM
ana binada meydana geldi. İddiaya göre sözleşmeli memur F.K. (52) lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etti. Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi.
4 AYDIR DEVAM EDİYORDU!
Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit eden F.K.’dan
korktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi. Olayın doğrulanması üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
DHA
Erdinç Şahin