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Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği ileri sürülen F.K. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

13 Şubat 2018, Salı 10:55
Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı
Taciz olayı geçtiğimiz hafta TBMM ana binada meydana geldi. İddiaya göre sözleşmeli memur F.K. (52) lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etti. Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi.
 

4 AYDIR DEVAM EDİYORDU!


Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit eden F.K.’dan korktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi. Olayın doğrulanması üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DHA


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