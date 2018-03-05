Meclis Torba'nın ağzını açıyor



ASGARİ ÜCRETLİYE GEÇİM İNDİRİMİ



DEVLET KATKISI ARTIYOR

SEÇİM İTTİFAKI KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Adem Özdoğan

Meclis, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifi ile 'torba tasarı' için yoğun mesai yapacak. Genel Kurul'da, 96 maddelik, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.Tasarıya göre, apartman ve konutunda ürettiği elektriği şirketlere satanlar 'vergiden muaf esnaf' kapsamına alınacak. Net asgari ücretlilere, maaşının geçen ay net asgari ücretin altında kalması halinde asgari geçim indirimi sağlanacak.Tasarıyla, elektrikli araçlar teşvik ediliyor. Elektrik motorlu otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, arazi taşıtı ile motosikletler, muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.İzinsiz maden ocağı açan, üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.Tasarıyla, Türk sporu ve amatör spor kulüpleri destekleniyor, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının tamamı, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar; amatör sporcuların, bunların çalıştırıcılarının ve diğer spor elemanlarının ücretlerinde kullanılacak.1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe eleman alan işverenlere, 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.Terör eyleminin ortaya çıkarılması ve bertaraf edilmesinde yardımcı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartılacak.İçerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 6 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifini alt komisyon raporu üzerinden yarın görüşecek. Teklifin tümü, 27 Şubat Salı günkü toplantıda kabul edilmiş ve gönderildiği alt komisyonca aynen benimsenmişti.Buna göre: Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak. Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasında yalnızca 'ittifak' ibaresi yer alacak. İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak.Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.