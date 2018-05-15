Fehmi Kulaber'in Terminal Köprüsü civarında aracına iki el kurşun isabet etti. Olayı fark eden Kulaber Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

KAZA KURŞUNU İHTİMALİ

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak olay yerine tespit için götürülen Kulaber herhangi bir düşmanının olmadığını beyan etti. Olayın kaza kurşunu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.











































