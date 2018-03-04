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Meclis uyuşturucu madde bağımlılığı araştırma komisyonu: İmamlar meyhaneye girmekten çekiniyor

TBMM, Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonunda, din adamlarının meyhanelere gidip alkol bağımlıları ile görüşerek, içkinin zararlarını anlatması istendi.

04 Mart 2018, Pazar 10:00
Meclis uyuşturucu madde bağımlılığı araştırma komisyonu: İmamlar meyhaneye girmekten çekiniyor
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Diyanet Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, ”1930’larda Nurosmaniye Cami İmamı Hasan Akkuş, yatsı namazı sonrası çilingir sofralarında mahallenin sarhoşlarını ziyaret edermiş. Konya'da Hacı Veyiszade de meyhaneye gidip, sohbet edermiş” dedi.


"SARHOŞLARA SELAM VEREN HOCALAR VARDI"


Komisyon Başkanı AK Partili Yılmaz Tezcan ise, ”İmamlarımız, meyhanelere girip çıkmaktan çekiniyor. Bazı hocalarımız bu tür iletişimden uzak, bunu sıklaştırmak gerekiyor. Eskiden meyhanenin önünden geçerken bile sarhoşlara selam veren hocalar vardı” dedi.

Genel Müdür Albayrak önceki gün toplanan komisyonda Milletvekillerine DİB'in bu konudaki çalışmalarını anlattı. ‘'Her türlü bağımlılığa karşı önleme ve talep azaltımı çalışması yapıyoruz. 83 bin imamımız, 13 bine yakın müezzin kayyımımız var'' diyen Albayrak şunları söyledi:

‘'Sabah ve yatsı namazına giden büyük şehirlerdeki imamlarımızın bağımlılarla merhabaları oluyor. 1930’larda Nurosmaniye Caminin İmamı Hasan Akkuş Hocaefendi, yatsı namazından sonra çilingir sofralarında mahallenin sarhoşlarını ziyaret edermiş. Konya'da da Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi insanları bağımlılıktan kurtarmak için meyhaneye gidip, oradakilerle sohbet edermiş. İslam hukukunda ‘Sedd-i Zerayi' yani kötülüğün önünü kesme kavramı var. Diyanet olarak biz bu görevimizi artırmak istiyoruz. Yüzde 99'u Müslüman bir ülkedeyiz ama gayrimüslim olan bir vatandaşımız da bu alanda bizden bir destek beklediğinde hiç şüphesiz tövbe zaten bütün dinlerin ortak durumudur. Onun da bizden destek alabileceği imkânının olduğunu düşünüyoruz. Bu imkânı vermek için de hazırız''


"İMAMLAR ÇEKİNİYOR"


Komisyon Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, ‘'İmam ve hocalarımızın özellikle meyhanelerden, o mekânlara girip çıkmaktan biraz çekindiklerini görüyoruz. Ben Konya Selçuk Tıp Fakültesi mezunuyum. Orada çok sık anlatırlar. Hacı Veyiszade Hazretleri, ayyaş, sarhoş kimi görse selam verirmiş. Meyhanenin önünden geçerken bile sarhoşlara selam verirmiş. Yani o noktada bazı hocalarımızın bu tür iletişimden uzak olduğunu görüyoruz. Bunu biraz daha sıklaştırmak, yaygınlaştırmak gerekiyor'' dedi.


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