Meclis’in seçim tatiline girmesine sayılı günler kala milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 28 yeni fezleke geldi. Anayasa Karma Komisyonu’na gönderilen fezlekelerin 1’i MHP, 4’ü CHP, 23’ü ise HDP milletvekilleri hakkında düzenlendi.

BULDAN HAKKINDA 28 YENİ FEZLEKE

Hakkında 28 yeni fezleke düzenlenen HDP milletvekilleri arasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da yer aldı. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Grup Başkanvekili İdris Baluken ile ilgili de yeni fezlekeler yer alırken hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP milletvekilleri şu isimler oldu:

“Alican Önlü, Sibel Yiğitalp, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Feleknas Uca, Hişyar Özsoy, Kadri Yıldırım, Lezgin Botan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Feleknas Uca, Ertuğrul Kürkcü, Gülser Yıldırım, Bedia Özgökçe Ertan, Dilek Öcalan ve Mizgin Irgat.”

MECLİS BAŞKANVEKİLİNE FEZLEKE

Meclis’e gelen fezlekelerin 4’ü CHP milletvekilleri hakkında düzenlendi. Yasama dokunulmazlığı kaldırılmak istenen CHP Milletvekilleri içinde Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün dikkat çekerken, diğer CHP milletvekilleri Cemal Okan Yüksel, Murat Emir ve İbrahim Özdiş oldu.

MHP MİLLETVEKİLİNE FEZLEKE

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması için de Meclis’e bir fezleke gönderildi. Arzu Erdem hakkında düzenlenen bu fezleke ile MHP grubundaki milletvekilleri için Anayasa değişikliğinden sonraki ilk kez bir fezleke Meclis’e gönderilmiş oldu.

129 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA 597 FEZLEKE

Anayasa Komisyonunun 14 Mayıs 2018 verilerine göre Meclis’e 129 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 597 fezleke gönderildi. En çok fezleke HDP milletvekillerine ait. 52 HDP milletvekili hakkında 439, 68 CHP milletvekili hakkında 149, 6 AK Parti Milletvekili hakkında 6, 2 İYİ Parti Milletvekili hakkında 2 ve 1 MHP Milletvekili hakkında 1 fezleke düzenlendi.

FEZLEKEYİ KENDİSİ İSTEDİ

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in milletvekilliğinden önce hakkında açılan bir davada yargılamasının sürdüğü ve milletvekili seçilmesi üzerine hakkındaki davanın düştüğü öğrenildi. Erdem'in beraatle sonuçlanacağını düşündüğü davada dokunulmazlık nedeniyle yargılamanın durması üzerine "Dokunulmazlığın kaldırılmasını savunan bir parti olarak böyle bir durumu kabul edemem. Zaten beraat edeceğim bir dava. Dokunulmazlığım kaldırılsın beraatimi alayım" diyerek hakkında fezleke hazırlanmasını kendisinin talep ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet