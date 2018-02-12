Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Medel’in sırrı eşinde saklı

Takımın başarısındaki kilit isimler arasında yer alan Şilili futbolcunun, yükselen form grafiğinin sebebi ortaya çıktı.

Medel’in sırrı eşinde saklı
Kara Kartal’ın sezon başında İnter’den kadrosuna kattığı Gary Medel, ilk yarıda takımda istediği kadar süre almakta zorlanmıştı.

Antalya’daki ikinci yarı hazırlıklarında sergilediği futbolla teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne giren ve takımın başarısındaki kilit isimler arasında yer alan Şilili futbolcunun, yükselen form grafiğinin sebebi ortaya çıktı.
 

CRISTINA: ZAYIFLA


30 yaşındaki oyuncunun, eşi Cristina Morales’ten gelen, “Performansını yükseltmek için fazla kilolarından kurtulmalısın” tavsiyesi sonrasında diyete girdiği öğrenildi.

2 aylık süreçte 9 kilo veren Medel’in bu hamlesi hem dış görünüşüne hem de performansına anında yansıdı. Deneyimli futbolcunun 2 kilo daha vermeyi hedeflediği bildirildi.    

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Negredo'ya Vagner Love desteği

Negredo'ya Vagner Love desteği
Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı!

Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı!
Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!
Talisca'da son dakika: Önce kupa, sonra imza

Talisca'da son dakika: Önce kupa, sonra imza
Fenerbahçe'den bir genç transfer daha

Fenerbahçe'den bir genç transfer daha
Pyeongchang’da yarışan atletlerin Tinder hesaplarını paylaşan bir Instagram sayfası açıldı

Pyeongchang’da yarışan atletlerin Tinder hesaplarını paylaşan bir Instagram sayfası açıldı
Juventus Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç şifresiz kanalda?

Juventus Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç şifresiz kanalda?
Arda Turan’a Fenerbahçe maçında şok tepki!

Arda Turan’a Fenerbahçe maçında şok tepki!
Cengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist

Cengiz'den müthiş performans: 2 gol, 1 asist
Böyle bir vicdansızlık görülmedi! Afrin şehidimizin Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar

Böyle bir vicdansızlık görülmedi! Afrin şehidimizin Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar
Kış Olimpiyatları'na damga vuran güzeller

Kış Olimpiyatları'na damga vuran güzeller