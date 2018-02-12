Medel’in sırrı eşinde saklı

CRISTINA: ZAYIFLA

Erdinç Şahin

Kara Kartal’ın sezon başında İnter’den kadrosuna kattığı, ilk yarıda takımda istediği kadar süre almakta zorlanmıştı.Antalya’daki ikinci yarı hazırlıklarında sergilediği futbolla teknik direktörgözüne giren ve takımın başarısındaki kilit isimler arasında yer alan Şilili futbolcunun, yükselen form grafiğinin sebebi ortaya çıktı.30 yaşındaki oyuncunun, eşi Cristina Morales’ten gelen, “Performansını yükseltmek için fazla kilolarından kurtulmalısın” tavsiyesi sonrasında diyete girdiği öğrenildi.2 aylık süreçte 9 kilo veren Medel’in bu hamlesi hem dış görünüşüne hem de performansına anında yansıdı. Deneyimli futbolcunun 2 kilo daha vermeyi hedeflediği bildirildi.Fanatik