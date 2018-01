MediaTek’ten yapay zeka atılımı

Adem Özdoğan

MediaTek’in bu alandaki stratejileri, yazılım ve donanımı birlikte kapsıyor.(Artificial Intelligence Processing Unit) olarak isimlendirilen Mediatek Yapay Zeka özellikli bir işlemci ve NeuroPilot yazılım geliştirme kiti (SDK) sayesinde MediaTek, dünya çapında 1,5 milyar tüketici ürününe güç veren teknolojik ürün portföyüne Yapay Zeka gücü kazandıracak. Bu tüketici ürünleri arasında akıllı telefonların yanı sıra, akıllı evler, otomobiller ve her gün kullanılan diğer elektronik cihazlar da yer alıyor.CES 2018 standında ayrıca, sesli asistanlarda, televizyonlarda ve otonom arabalarda hali hazırda kullanılan çözümleri ve MediaTek’in Yapay Zeka teknolojisiyle günümüzün tüketici ürünlerine kattığı güç de görülebiliyor.2018 yılının, cihaz inovasyonunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirten MediaTek Başkan Yardımcısı ve Ev Ürünleri Grubu Genel Müdürü Jerry Yu, “Yapay Zeka teknolojileri; tüketicilerin günlük hayatlarının bir parçası halini alıyor. MediaTek, işlemcilerine sağladığı Yapay Zeka entegrasyonunun gücüyle, müşterilerine ve iş ortaklarına, tüketicilerin talep ettiği teknolojik gelişimi ürünlerine yansıtma imkanı sağlıyor. Bugünün akıllı cihazlarına da uyumlu olacak şekilde hazırlanan MediaTek platformumuz, Yapay Zeka sayesinde daha parlak yaşanacak bir geleceğin kapılarını şimdiden açıyor” dedi.Yapay Zeka endüstrisinin, 2023 yılında 14 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ürünlerine Yapay Zeka entegrasyonu için çalışmalar yapan cihaz üreticileri, işlemci gücünü; batarya tasarrufunu ve rekabetçi maliyetleri birlikte sunan çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzün gerçek zamanlı veri işleme odaklı sınır bilişim yaklaşımı; akıllı cihazların daha hızlı tepki performansı için daha fazla işlem gücüne sahip olmasını gerektiriyor.MediaTek, derin öğrenme ve akıllı karar süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi gerektiren sınır bilişim odaklı cihazlar için; Yapay Zekayı işlemci seviyesine getiriyor. Bu atılım, Sınır Bilişim – Bulut Bilişim teknolojilerini hibrit olarak kullanan güçlü bir Yapay Zeka çözümü sunuyor.MediaTek işlemcilerin en önemli özelliği olarak tanınan performans ve enerji verimliliği dengesi; Yapay Zeka uygulamalarının entegrasyonunu ve kullanımının farklı platformlardaki cihazlar için daha verimli ve pratik şekilde gerçekleşmesini mümkün kılıyor.: MediaTek platformu; akıllı kamera, ses ve görüntü tanımlama uygulamaları gibi akıllı cihazlarda her gün kullanılan özelliklerin, Yapay Zeka ile daha zengin bir deneyim sunmasına olanak veriyor.MediaTek Yapay Zeka çözümleri, günümüzde yapay sinir ağlarında kullanılan Google TensorFlow; Caffe, Amazon MXNet, Sony NNabla gibi yazılım geliştirme kitleri ile uyumlu şekilde çalışıyor. MediaTek aynı zamanda; Android ve Linux işletim sistemlerini de uyumlu çözümlerle desteliyor.– MediaTek,(Artificial Intelligence Processing Unit) olarak isimlendirilen Yapay Zeka özellikli tasarlanmış işlemcinin yanı sıra; bir Yapay Zeka yazılım geliştirme kiti (SDK) de sunacak. Bu sayede yazılım geliştiricilerin; MediaTek işlemcilerde ve MediaTek işlemci kullanan cihazlarda Yapay Zeka uygulamaları oluşturmak için çip üzerinde sistem (SoC) düzeyinde fonksiyonlara erişimi mümkün olacak.Akıllı cihazların yeni çağına girildiğini söyleyen Jerry Yu, “Tüketiciler ve onlar için ürün üreten müşterilerimiz; Yapay Zeka gücü taşıyan algoritma işletimi sayesinde çekilen daha iyi fotoğraflardan sesli komutlara, yüz tanıma özelliğinden otonom araçlar için daha hatasız sensor verilerine; daha akıllı cihazları istiyorlar. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi teknolojileri, tüketici ürünlerinin gelişimini çok daha ileriye götürüyor. Gerek işlemci portföyü; gerekse Yapay Zeka alanında sunduğumuz ve geliştirmekte olduğumuz çözümleriyle MediaTek, Yapay Zeka ekosisteminin önde gelen oyuncusu olarak konumlanıyor” şeklinde konuştu.Endüstrinin önde gelen cihaz üreticilerinin düşük enerji tüketim, yüksek verimlilik ve çip üzerinde sistem entegrasyonuna odaklandığı bir dünyada; MediaTek Yapay Zeka gücüyle bilişimin sınırını yeniden tanımlıyor. MediaTek, akıllı telefonlardan modemlere; akıllı televizyonlardan kablosuz kameralara pek çok tüketici ürününe güç veren çip üzerinde sistem tasarımlarından kaynaklanan tecrübesini, Yapay Zeka ile daha ileriye taşıyor. MediaTek teknolojisinin bugün sağladığı Yapay Zeka çözümleri; Amazon Echo, Android O DTV, Belkin Wemo Smart Plug, MediaTek Whole Home Coverage Router (MT7622 + MT7615x(n)) gibi sistemlerde kullanılıyor. MediaTek teknolojisi kullanılan Sony Android TV; Dolby Vision ve 4K HDR akıllı TV’ler, Yapay Zeka özelliği sayesinde, Netflix ve Amazon üzerinde sesli arama gerçekleştirebiliyor.