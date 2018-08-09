Medipol Başakşehir - Burnley canlı anlatım

Medipol Başakşehir 0 - 0 Burnley

45.DK: İlk yarı sona erdi

35.DK: Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Da Costa çok iyi yükseldi. Da Costa'nın kafasını Hart son anda kornere çeldi.

29.DK: Emre'nin harika pasında Visca boşa çıktı. Visca, sağ kanattan ceza sahasına sarkan Caiçara'yı gördü. Caiçara'nın dar açıdan sert şutunu Hart karşıladı.

21.DK: Üst üste paslaşmaların ardından İrfan, Visca'yı ceza sahasında topla buluşturdu. Visca, sert bir şekilde ortaya çevirdi ancak bu pas Bajic'in arkasında kaldı.

17.DK: Emre Belözoğlu'nun düzgün ortasını Bajic ağlarla buluşturmak istedi ancak topa dokunamadı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan, Visca, Elia, Bajic

Burnley: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Gudmundsson, Walters

"AVRUPA'DA ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Premier Lig ekiplerinden Burnley’i konuk eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarında ve ligde yer alan takımlara başarılan dileyerek konuşmasına başlayan Abdullah Avcı, "Umarım kazanarak başlarız. Rakibimiz de buradan güzel anılarla ayrılır. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Son 3 sezondur Premier Lig’de oynuyorlar. Tipik bir İngiliz takımı. Benzer yönlerimiz var. Hocaları 6 senedir çalışıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Doğrudan oyunu çok fazla deneyen, kenardan isabetli ortalar yapabilen, 4-4-2 ve 4-2-3-1 düzeninde oynayan, fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla mücadele edeceğiz. Uluslararası arenada her takımın iyi planı olduğu için kolay değil ama biz de 5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Son 2 senedir kovaladığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak" diye konuştu.



