Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı özeti

MAÇIN ÖZETİ
7. dakikada sol kanattan Emre’nin kullandığı köşe atışında ceza ön direkte Attamah’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
40. dakikada Emre’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı sol kanattan içeri giren Napoleoni’nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.
41. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına gire Ekoko’nun şutunda kaleci Volkan topu kontrol etti.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Delarge’nin ortasında savunmadan dönen topla buluşan Yusuf’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
58. dakikada sağ kanattan Visca’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Mossoro’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
60. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor’un yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Epureanu’nun pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti. 0-3
Goller: Attamah (dk. 17), Mossoro (dk. 58), Arda Turan (dk. 86) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Badu, Ekoko (Bursaspor), Attamah, Caiçara, Mahmut (Medipol Başakşehir)
(İHA)
Mehmet Nuri Turan