Medipol Başakşehir'de kupa maçı hazırlıkları

Erdinç Şahin

'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izin verilen yabancı futbolculardankatılmadı.Yabancı oyunculardan yalnızcaidmanda yer aldı.Antrenmanda,ile dün oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanı pas çalışması ve koşuyla tamamladı.