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Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi içinde olan iki takımdan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı kaşıya geldi. Son 31 maçtır yenilmeyen Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup oldu

11 Şubat 2018, Pazar 21:10
Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti
Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

MAÇ ÖZETİ


90.dk: Sarı Kart Emmanuel Adebayor

81.dk: Başakşehir'de Caicara yerini Kerim Frei'a bıraktı.

74.dk: Başakşehir'de Arda Turan yerini Rijad Bajic'e bıraktı.

74.dk: Giuliano'yu formasından çeken Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.

72.dk: Fenerbahçe'de iki golün sahibi Fernandao yerini Alper Potuk'a bıraktı.

62.dk:  Başakşehir atağında İrfan Can sol kanattan ceza alanına sokulup şutunu çekti, ön direkte Neto'ya çarpıp dışarı çıkan top sonrası hakem önce korneri verdi, ardından yardımcısının uyarısıyla Neto'nun arkasındaki Adebayor için ofsayt kararı verdi.

56.dk: Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe ​GOL!

Fernandao, ikinci golün de sahibi oluyor.

46.dk: İkinci yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile başladı

-İLK YARI SONA ERDİ- Medipol Başakşehir 0-1 Fenerbahçe 

39.dk: Sağ kanatta topla buluşan Visca içeriye doğru kat etti ve yay üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan soluna giden topu tek hamlede kontrol etti.

32.dk: Medipol Başakşehir 0 -1  Fenerbahçe GOL!

Fernandao, kaleci Volkan Babacan'ın yanından topu filelere gönderdi.

18.dk: Başakşehir defansta paslaşırken Gökhan İnler'den önce araya giren Josef topu Dirar'a kazandırdı. Dirar'ın pasında Giuliano penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, Josef'e de çarpan top üst direkten geri geldi.

1.dk: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.

Maç öncesi Afrin'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 
 

İŞTE İLK 11'LER


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao


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