Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti

MAÇ ÖZETİ

İŞTE İLK 11'LER

Erdinç Şahin

Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.Sarı Kart Emmanuel Adebayor: Başakşehir'de Caicara yerini Kerim Frei'a bıraktı.Başakşehir'de Arda Turan yerini Rijad Bajic'e bıraktı.Giuliano'yu formasından çeken Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.Fenerbahçe'de iki golün sahibi Fernandao yerini Alper Potuk'a bıraktı.Başakşehir atağında İrfan Can sol kanattan ceza alanına sokulup şutunu çekti, ön direkte Neto'ya çarpıp dışarı çıkan top sonrası hakem önce korneri verdi, ardından yardımcısının uyarısıyla Neto'nun arkasındaki Adebayor için ofsayt kararı verdi.İkinci yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile başladıSağ kanatta topla buluşan Visca içeriye doğru kat etti ve yay üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan soluna giden topu tek hamlede kontrol etti.: Başakşehir defansta paslaşırken Gökhan İnler'den önce araya giren Josef topu Dirar'a kazandırdı. Dirar'ın pasında Giuliano penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, Josef'e de çarpan top üst direkten geri geldi.Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.Maç öncesi Afrin'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao