Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti

Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.
MAÇ ÖZETİ
90.dk:
Sarı Kart Emmanuel Adebayor
81.dk
: Başakşehir'de Caicara yerini Kerim Frei'a bıraktı.
74.dk:
Başakşehir'de Arda Turan yerini Rijad Bajic'e bıraktı.
74.dk:
Giuliano'yu formasından çeken Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.
72.dk:
Fenerbahçe'de iki golün sahibi Fernandao yerini Alper Potuk'a bıraktı.
62.dk:
Başakşehir atağında İrfan Can sol kanattan ceza alanına sokulup şutunu çekti, ön direkte Neto'ya çarpıp dışarı çıkan top sonrası hakem önce korneri verdi, ardından yardımcısının uyarısıyla Neto'nun arkasındaki Adebayor için ofsayt kararı verdi.
56.dk: Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe GOL!
Fernandao, ikinci golün de sahibi oluyor.
46.dk:
İkinci yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile başladı
-İLK YARI SONA ERDİ- Medipol Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
39.dk:
Sağ kanatta topla buluşan Visca içeriye doğru kat etti ve yay üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan soluna giden topu tek hamlede kontrol etti.
32.dk: Medipol Başakşehir 0 -1 Fenerbahçe GOL!
Fernandao, kaleci Volkan Babacan'ın yanından topu filelere gönderdi.
18.dk
: Başakşehir defansta paslaşırken Gökhan İnler'den önce araya giren Josef topu Dirar'a kazandırdı. Dirar'ın pasında Giuliano penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, Josef'e de çarpan top üst direkten geri geldi.
1.dk:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.
Maç öncesi Afrin'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
İŞTE İLK 11'LER
Medipol Başakşehir:
Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor
Fenerbahçe
: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao
Erdinç Şahin