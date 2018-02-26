Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Maç özeti)

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Haber Merkezi

Medipol Başakşehir mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Gençlerbirliği maçında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Büyük bir mücadeleye sahne olan bu karşılaşmada taraflar karşılıklı gollerle 1 - 1'lik skorla berabere ayrıldı. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 47 yaparken Gençlerbirliği'de haftayı 26 puanla tamamladı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.sol kanattan Clichy'nin ortasında altıpasın önünde Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanı içine giren Manu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.Elia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adebayor meşin yuvarlağı ceza dışındaki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kornere çeldi.Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ortasında altıpasta uygun durumda bulunan Adebayor kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çıkardı.ceza sahasında topla buluşan Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.konuk Gençlerbirliği kaleye yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdul Khalili, barajın üzerinden gönderdiği sert şutla sağ direk dibinden kaleci Volkan Babacan'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1Başakşehir savunmanın hatasında araya giren Khalili, sağdan bindiren Sessegnon’u gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak yandan auta gönderdi.sağ kanattan bindiren Visca, yerden ceza sahası içindeki Adebayor’a gönderdi. Golcü futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.Emre’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adebayor kafayla İrfan Can’a indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Hopf iki hamlede topa hakim oldu.