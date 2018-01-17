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Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Başakşehir kendi sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Ancak ilk maçı Giresunspor 3-1 kazandığı için bir üst tura çıkan taraf oldu

Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u ağırladı. Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etse de kupanın dışında kaldı.


MAÇTAN DAKİKALAR


Başakşehir, karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Emmanuel Adebayor'un golü ile öne geçse de Giresunspor, 25. dakikada Aykut Demir'in golüyle eşitliği yakaladı.



Karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi takımda Kerim Frei, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Joseph Attamah, takımını tekrar öne geçiren golü atsa da Başakşehir, maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, kupanın dışında kalırken Akın Çorap Giresunspor, adını çeyrek finale yazdırdı.


ARDA TURAN KADROYA ALINMADI


Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadıMedipol Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı


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