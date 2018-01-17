Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Başakşehir kendi sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Ancak ilk maçı Giresunspor 3-1 kazandığı için bir üst tura çıkan taraf oldu