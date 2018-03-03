Medipol Başakşehir - Göztepe maç özeti



MAÇTAN DAKİKALAR

45+1. dakikada

81. dakikada

Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Göztepe'yi evinde 2 - 0'lık net bir skorla yenerek önemli bir galibiyetin altına imza attı. İstanbul ekibinde golleri Epureanu ve Mevlüt Erdinç kaydetti.2. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Volkan kornere çeldi.18. dakikada sol kanattan Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Mahmut’un şutunda top direkten oyun alanına döndü.22. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu’nun kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.23. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay topu yumrukla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Caiçara vuruşunu yaptı, Günay yine çıkardı. Dönen topa Mossoro’nun yaptığı vuruşu kaleci Günay kornere çeldi.31. dakikada sol taraftan Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mossoro’nun yaptığı kafa vuruşu kaleci Günay’da kaldı.32. dakikada Sabri’nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Demba Ba’nın kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.36. dakikada Castro’nun pasında ceza sahası içine topla giren Demba Ba’nın şutu direğin yanından auta çıktı.40. dakikada savunmadan atılan topla buluşan Castro’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-051. dakikada Baskı sonrası Epureanu topu kaybetti. Ardından Demba Ba kazandı. Ceza sahası önünden şutunu attı, soldan az farkla auta çıktı.54. dakikada Göztepe'de Demba Ba kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Günay'ın üzerine vurdu.58. dakikada Adebayor'un ceza sahası içibe bıraktığı topa Mossoro dokundu, Günay kurtardı. Seken topu sol kanatta Emre alıp sağ köşeye şutunu attı, yine Günay mükemmel uzanarak kornere çeldi.73. dakikada Adebayor Frei'nin pasıyla bir anda ceza alanına girdi. Vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı ve mutlak gol kaçtı.78. dakikada Başakşehir'in kullandığı korner ceza sahası önüne sekti. Visca gelişine vurdu ancak üstten aut.Frei soldan bindirdi. Seri çalımlarla rakiplerini geçip şutunu attı, defanstan seken top sol kanatta Visca'da kaldı. Visca'nın ortasında kale önünde boş pozisyonda dokunan Mevlüt, takımını 2-0 öne geçirdi.