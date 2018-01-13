Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan İstanbul'da!



'TEŞEKKÜR EDİYORUM'



'İmparator Arda Turan' sesleri

ARDA NE KADAR KAZANACAK?

Arda Turan'dan Barcelona'ya veda mesajı

BARCELONA, ARDA TURAN TRANSFERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Son dakika… Abdullah Avcı’dan Arda Turan transferiyle ilgili açıklama

ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

yönetimi uzun süredir yoğun çaba verdiğikonusunda mutlu sona ulaştı. Milli yıldız Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için İstanbul'a geldi.Başakşehir taraftarı, Arda Turan'ı karşılamak için havalimanına geldi. Arda Turan basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Turan 'Sayın Göksel Gümüşdağ, hocamız Abdullah Avcı'ya ve Başakşehir taraftarlarına teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım' dedi.Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi. 150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, 'İmparator Arda Turan' şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.Başakşehir'in, Arda Turan'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirten Jordi Mestre, "Arda Turan'ın tüm maliyetini (maaş) Başakşehir karşılayacak" dedi. Arda Barcelona'dan 8 milyon euro kazanıyordu.Vergiler hariç Arda'nın cebine giren meblağ 4.5 milyon euro'ydu."Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”Göksel GümüşdağBarcelona ile Medipol Başakşehir, Arda Turan için 2,5 yıllık kiralıkolarak anlaşmaya vardı. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın iki buçuk sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.Açıklamaya göre, Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek.Arda Turan, iki buçuk sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza atmıştı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.Arda Turan Medipol Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından bu video ile duyuruldu'in anlaşamaya vardığı milli futbolcubugün öğleden sonra İstanbul'a gelerek, Turuncu-Lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak.