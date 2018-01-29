Medipol Başakşehir- Karabükspor (Maç özeti)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Mehmet Nuri Turan

Maç sona erdi.Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İshak Doğan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Anton Kravchenko'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.Osman Çelik'in ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.Medipol Başakşehir gole yaklaşıyor. Gael Clichy'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.İkinci yarı başladı: Adebayor atıyor ve maçta durum 5-0 oldu. Junior Caiçara, Edin Visca ve Emmanuel Adebayor arasındaki üçlü paslaşma sonrasında topu önünde bulan Emmanuel Adebayor'un, sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şık vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlalarla buluşuyor.: Visca 38'de kendisinin ikinci, Başakşehir'in 4. golünün kaydetti: 4-0. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın pası kısa düşünce topu önünde bulan Marcio Mossoro pasını Emre Belözoğlu'na aktarıyor. Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Edin Visca altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, kendisinin maçtaki ikinci takımının dördüncü golünü atmayı başarıyor.Başakşehir 31'de Edin Visca'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta Junior Caiçara'nın uzun pasıyla topla buluşan Edin Visca hızla ilerliyor ve ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.Gökhan İnler 20. dakikada fileleri buldu! Başakşehir durumu 2-0 yaptı. Sağ kanatta Leandrinho'nun kaptırdığı top sonrasında Gökhan İnler, Emmanuel Adebayor ve Edin Visca arasındaki üçlü paslaşma sonrasında topu önünde bulan Gökhan İnler'in, altıpas önünde bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği vuruşunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın sağından ağlarla buluşuyor.Napoleoni 7. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Stefano Napoleoni'nin, altıpas önünde topun gelişine sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın yanından ağlarla buluşuyor.: Maç başladı. Her iki takıma da başarılarVolkan Babacan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan, Visca, Mossoro, Napoleoni, AdebayorÇağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş