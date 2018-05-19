Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maç özeti

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig'in son hafta maçında karşılaştı. Kasımpaşa maçta 2-0 öne geçse de Başakşehir mücadeleyi 3-2 kazandı. Galatasaray ve Fenerbahçe de rakiplerini yenince Başakşehir Süper Lig'i 72 puanla 3. sırada tamamladı.

MAÇ ÖZETİ

Medipol Başakşehir 3 -2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig`de Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Medipol Başakşehirli oyuncular üzüntü yaşadı.

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı ve maç sona erdi.

85.DK: Visca'nın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Mevlüt'ün kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

70.DK: Popov'un sağ kanattan ortasında Eduok'tan seken topla buluşan Diagne'nin şutunda top kaleci Volkan'da kaldı.

61.DK: GOL! Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Adebayor, topu düzeltip sert bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

50.DK: PENALTI KAÇTI! Caiçara'nın sağ kanattan ortasında Elia'nın indirdiği topla buluşan Adebayor, Veysel Sarı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre'nin kullandığı penaltı atışında köşeyi doğru tahmin eden Ramazan gole izin vermedi.

49.DK: Emre'nin cea sahasına havalandırdığı topa Adebayor gelişine çok güzel bir vuruş yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

45.DK: İlk yarı sona erdi. Medipol Başakşehir 1 - 2 Kasımpaşa

36.DK: GOL! Sağ kanattan Visca'nın ortasında kaleci Ramazan topu elinden kaçırdı. Arka direkte bomboş durumda topla buluşan Adebayor kariyerinin en kolay gollerinden birini kaydetti.

30.DK: GOL! Organize gelişen Başakşehir atağında Emre'nin pasıyla arka direkte topla buluşan Adebayor'un diğer direğe doğru yolladığı topu Visca tamamladı ve fark bire indi.

25.DK: GOL! Diagne ceza sahasına sokulurken yerde kaldı. Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Diagne, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi.

20.DK: Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka pas vermekte biraz gecikinde Eduok ofsayt pozisyonunda yakalandı.

12.DK: Başakşehir, yavaş yavaş golün şokunu üzerinden atmaya başladı. Ancak Kasımpaşa rakip yarı alana her çıktığında etkili olmayı sürdürüyor.

6.DK:GOL! Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Ildız, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Savunmadan da seken top Volkan'ı şaşırttı ve ağlara gitti.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i:

Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

Kasımpaşa'nın ilk 11'i:

Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

'KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN MUTSUZ OLMAYACAĞIZ'

Şampiyonluk şansı olan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamaları:

34. hafta, 48. resmi maça çıkıyoruz ve hepsinin de içerisi dolu. Kulüp tarihinde ilk kez, 34 hafta sonunda şampiyonluk yarışında olmak harika bir tablo.

Belki şampiyon olacağız, belki kaybedeceğiz ama mutluyum.Son ana kadar bu yarışın içerisinde olmamız bizi mutlu ediyor. Kazandığımız zaman olumlu değerlendireceğiz, kaybettiğimiz zaman ise mutsuz olmayacağız. Bugün kazanmak istiyoruz











