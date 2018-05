Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

MAÇ ÖZETİ

Medipol Başakşehir evinde Sivasspor'u ağırladı. Maçın büyük bir bölümünü önde götüren İstanbul ekibi, Robinho'nun uzatma dakikalarında attığı golle yıkıldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Medipol Başakşehir'de Mossoro ve Arda Turan kırmızı kart gördü. 1-1'lik skorla biten maçın ardından Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.Maç sona erdi! Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybetti.Arda Turan yan hakemi itmesi sonrası kırmızı kart gördü. Başakşehir 9 kişiGOL! Sivasspor Robinho'yla beraberlik golünü buluyorVisca sağ kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı ancak Kerim bir adım önde yakalandı ve şut şansı bulamadı.Saivet, sol kanatta topla buluştu ve orta şansı yakaladı ancak bu şansını iyi değerlendiremedi ve Başakşehir meşin yuvarlağa sahip olan taraf oldu.N'Dinga, orta sahanın ortalarından gönderdiği ara pasında Robinho'yu pozisyona sokmak istedi ancak Emre Belözoğlu kayarak topa sahip oldu.Başakşehir ikinci yarının başından bu yana ilk kez üst üste bu kadar pas yapma şansı buldu ama ofsayt bayrağıyla bu atak son buldu.46.DK: İkinci yarı başladı.Mossoro, sarı kartın hemen ardından ikinci sarı kartı gördü. Tecrübeli oyuncu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.İrfan Can, Visca'yı ceza sahası içinde topla buluşturdu. Visca meşin yuvarlağı yerden sektirerek Sivasspor'u avlamak istedi ancak başarılı olamadı.Emre Kılınç, Bifouma'yı ceza sahası içinde topla buluşturmak istedi ama Başakşehir savunması araya girdi.GOL! Başahşehir Bajic'le öne geçiyorZiya, Visca'dan kurtulsa da topu kurtaramadı ve Başakşehir meşin yuvarlağı yeniden kontrolü altına alan taraf oldu.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarVolkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, BajicAli Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Saivet, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Emre, CyriacMedipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.