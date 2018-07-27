Medipol Başakşehir, Stuttgart ve Leverkusen'le karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Stuttgart ve Leverkusen'le karşılaşacak Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Alman ekipleri Stuttgart ve Bayer Leverkusen ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.