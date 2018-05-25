Medipol Başakşehir’den Arda Turan ve Marcio Mossoro’ya para cezası

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Sivasspor maçında hakeme saldıran ve 16 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 10 maça indirilen Arda Turan’a 250 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

Öte yandan aynı karşılaşmada iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Marcio Mossoro’ya ise 50 bin Euro para cezası verildi.

İşte Başakşehir’den yapılan o açıklama;

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ