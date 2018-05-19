Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a kutlama
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Twitter'da paylaşımda bulunarak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve zirve yarışında bulunduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kutladı.
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da tebrik ederek, 'Sizlerle yarışmak büyük keyifti' yazdı.
İşte Medipol Başakşehir'in o paylaşımı: