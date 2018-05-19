Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da tebrik ederek, 'Sizlerle yarışmak büyük keyifti' yazdı.

İşte Medipol Başakşehir'in o paylaşımı: