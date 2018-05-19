Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a kutlama

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Twitter'da paylaşımda bulunarak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve zirve yarışında bulunduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kutladı.

19 Mayıs 2018, Cumartesi 23:58
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Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da tebrik ederek, 'Sizlerle yarışmak büyük keyifti' yazdı.

İşte Medipol Başakşehir'in o paylaşımı:

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