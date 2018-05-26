Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan sessizliğini bozdu!
PFDK'nın verdiği 16 maçlık men cezası Tahkim Kurulu tarafından 10 maça indirilen Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
Demir Grup Sivasspor maçında hakeme saldırdığı gerekçesiyle tarihi bir cezaya çarptırılan Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Tahkim Kurulu tarafından 16 maçlık cezası 10 maça düşürülen milli futbolcu, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.
Başakşehir'in yıldızı, bir hikaye paylaşarak "Sabır boyun eğmek değildir. Sabır mücadele etmektir!" ifadelerini kullandı.