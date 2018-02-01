MEF, eğitimi 4 yıldır 'ters yüz' ediyor

Sevim Büyüktaş Demir / POSTA



AKILLI İSTANBUL 5.0 MERKEZİ

İdil Janet Demiray

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, eğitimin teknolojik gelişmelere göre şekillenmesi gerektiğini söyledi. Çıkış yolu olarak Y ve Z kuşağını incelediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, bu kuşağın hiç kimseye benzemediğini kaydetti.Y ve Z kuşağının görmeyi ve duymayı istediğini aktaran Şahin, “Bu kuşak, görmeden bir şeye inanmıyor. Hemen ilgileri başka yere kayabilir. Bunları inceledikten sonra bu kuşakları derste aktif hale getirecek sistem arayışına girdik. 2020’lerden sonra dijital bir dil kullanılacak.Bu dili kullanacak öğrencilerin de karışık problemleri çözme, kritik düşünme ve yeni bir şey ortaya koyma gibi yetkinlikleri olmalı. Bu yönleri nasıl otaya koyabiliriz? Gençleri nasıl geliştirebiliriz? Biz bunu Flipped Learning modeli ile gerçekleştirebileceğimizi düşündük” dedi.Üniversiteyi Flipped Learning sistemi üzerine kurduklarını belirten Rektör Şahin, “Türkçesi ters yüz eğitim sistemi demek. Dersler önceden 5-10 dakikalık videoya alınıyor.Videolar, öğrenciye bir hafta önceden veriliyor. Öğrenci videoyu izleyip derse geliyor. Dersler gruplar halinde işleniyor. Öğrenciler önce dersi kendi aralarında tartışıyor. Ders tartışılırken hoca da moderatör ve grup tartışmalarına katılıyor” dedi. Şahin sistemi MEF dışında kurumsal olarak uygulayan başka üniversitenin olmadığını söyledi.Akıllı kentler konusunda çalışma yapmak üzere ‘Akıllı İstanbul 5.0 Merkezi’ni kurduklarını anlatan Rektör Şahin, “Bu merkez 5 eksende faaliyet gösterecek. Akıllı Kentlerde Yerleşim, Konut ve Çevre, Ulaşım, Sağlık ve Güvenlik, Eğitim ve İstihdam, Kültür, Sanat ve Bilim. Amaç, bu 5 ana eksen etrafındaki tüm hedeflerin akıllı kent konsepti içinde sürdürülebilirliğini sağlamak. Merkez, ulusal ve uluslararası resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunacak.