MEF'in gururu

İdil Janet Demiray

Dünya Flipped Learning Girişim’i (Flipped Learning Global Initiative-FLGI), Flipped Learning’in (ters-yüz öğrenme) uluslararası standartlarını belirlemek için Harvard, Stanford ve MEF Üniversitesi’ndeki Flipped Learning öncüleri ile işbirliği yapacak. FLGI’nın bu projesinde hedef dünyada bu eğitimi uygulayanlara ulaşmak, Online Küresel Standartlar Topluluğu’nu başlatmak ve eğiticiler için global standartlar yayınlamak. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Dört yıllık MEF Üniversitesi’nin Harvard ve Stanford ile birlikte anılması gurur verici” dedi.