Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir’in İzmir’de otobüs, metro, İZBAN, tramvay ve hatta İzmir-Ankara hızlı tren hattının kesiştiği, ana ulaşım aktarma merkezinin hemen yanı başında hayat bulacak Megapol İzmir’in detayları hakkında bilgi verdi.

Proje; konut, iş, kültür, sanat, spor, eğlence ve alışverişi bir arada sunan karma bir proje hazırladıklarını anlatan Selim Gökdemir, bine yakın bağımsız bölümün bulunduğu projenin 32 ayda tamamlanacağı bilgisini de paylaştı.

Megapol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, Yeni Kent Merkezi’nin Konak kısmında kalan Halkapınar’da firma olarak ikinci projeyi hayata geçireceklerini belirterek şöyle konuştu: “Halkapınar’da ilk olarak Megapol Çarşı Kule'yi yaptık. Çarşı Kuleyi 1-2 ay içinde hizmete açacağız. Şimdi yine aynı bölgede Megapol İzmir’e başladık. Megapol İzmir, benim meslek hayatındaki en büyük projedir. 200 bin metrekarelik inşaat alanı var. Ciddi bir büyüklük. Bir kıyaslama yapacak olursak Alsancak’ta ortalama bir bina 2 bin metrekareyi geçmez. Bunun için kendi kendine yetebilen tek proje ifadesini kullanabiliriz. İzmir’de üzerine başka proje yok. Birçok meslektaşımız güzel bina yapıyor ama binanın dışında hayat bitiyor. Burada çevreyi de yapmış oluyoruz.”

AVRUPAİ ALIŞVERİŞ VE YAŞAM CADDESİ

“Megapol İzmir’in kalbi alışveriş caddesi” diyen Selim Gökdemir, büyük önem verdiği o caddeyi anlattı: "330 metre uzunluğunda tam projenin ortasında bir caddemiz var. Cadde üzerinde 49 mağaza bulunuyor. Hedefimiz Avrupa’daki bir alışveriş caddesi kalitesini buraya getirebilmek. 867 koltuklu büyük bir tiyatro salonu yaptık. 6 sinema salonu, sergi salonumuz var. Spor merkezleri olacak ve yeni formatları getireceğiz. Hollanda’da kadınlar için cazip yakın dövüş sanatlarını getiriyoruz. Dünyada küresel ve ulusal markaları, kafe ve restoranları getirme planımız var. Yabancı markalar olacak ama yerel lezzet markalarına da yer vereceğiz. Caddede tekstil de olacak. Hem çevreye hem İzmir’e günlük hayatını burada rahatlıkla yaşayabilecekleri, keyif alacakları bir cadde yapacağız. Açık ve net buraya ikinci Alsancak kuruluyor."

MEGAPOL İZMİR 2020’DE TESLİM

İnşaat çalışmalarının yaklaşık 4 ay önce başladığı bilgisini veren Selim Gökdemir, “Projeyi 30 Aralık 2020’de, yani 32 ay sonra tamamlamayı hedefliyoruz. Megapol olarak kaliteye çok dikkat ediyoruz. Yüksek yapıda, İzmir’deki deprem riskini dikkate alarak geniş kesitli binalar yapıyoruz. Kat genişliği bin 500 metrekare. Sadece yüksek yapmak için yüksek yapmıyoruz. Halkapınar’da ilk kulemizi bitirdik, Megapol İzmir projesindeki üç kuleyi de bitirdiğimiz zaman dört kule ile bu bölgede büyük bir değişim başlayacak ve yeni çekim merkezi olacak. Fiyatlar konusunda da iddialıyız. Bu kategorideki en uygun fiyatla çıkıyoruz. Söz verdiğimiz eserimizi zamanında yerine getirmek istiyoruz. İşletme masrafları çok uygun çünkü biz yaptığımız binaları kendimiz yönetiyoruz. Projelerimiz yatırımcılara, müşterilere para kazandırıyor” diye konuştu.

HEM OFİS HEM DE EV

İkisi 25, diğeri 37 kat olmak üzere üç kuleden oluşan Megapol İzmir’le ilgili Selim Gökdemir şu detayları da paylaştı: “Premium Kulede sakinlerin ikram ve hizmet alacakları 24 ve 25’inci katımız var. Farklı büyüklükte suit, ofis ve konut hepsi burada var. Home Ofis Kulesi hem ev hem işyeri olacak. Dijitalleşme ile birlikte artık birçok kişi uzmanlaşıyor. İşyerine gitmiyor, evden çalışıyor. Hem evi hem de işi bir arada birleştiren aynı kulede yaşayabilecek ve çalışabileceksiniz. Üçüncü kule ise rezidans kulemizdir. Burası oturma amaçlı. Yüksek binada oturmak yerine yere yakın olmayı tercih edenler için de yatay rezidans dediğimiz 3-4 katlı binalar; cadde evleri var. 2+1, 3+1 evlerimiz var. Büyük binada değil de sakin yerde oturmak isteyenleri görmezden gelemezdik. Üç kulemizde toplamda bine yakın bağımsız bölüm mevcuttur.”



