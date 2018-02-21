Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ne zaman?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar

Büşra Kamış

Başrolünü'nun aldığı güçlü kadrosu ve hikayesiyle adeta göz dolduranyayınlandı. Dizi daha başlamadan adeta izleyicinin ağzını açık bırakmayı başardı. Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği dizinin 2. yeni bölüm fragmanı seyircisiyle buluştu. Pekir? İşte ayrıntılarıyla son bilgiler burada.Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizinin 2. bölüm fragmanını izlemek için aşağıda bulunan izleme butonuna tıklarak izleyebilirsiniz.Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağo belli olmadı. Dizinin saati ve ne zaman yayınlanacağı açıklanır açıklanmaz haber sitemizde bulacaksınız.Dizinin ikinci yeni bölüm fragmanında Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor ve Gürkan Uygun'u görüyoruz. Oldukları her dizide reyting rekorları kıran usta isimler Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde de oyunculuklarıyla fırtınılar estireceğe benziyor. Kadrodaki bir diğer sürpriz oyuncu ise Büşra Develi oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olarak önce Selin Demiratar ile anlaşılmıştı fakat daha sonra yapılan çalışmalarda Fi dizisinde Bilge karakterini canlandırarak hayatımıza giren Büşra Develi olacak.Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında: II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû'l-Feth” daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile anıldı.Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.