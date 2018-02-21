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Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ne zaman?

Kanal D ekranlarının taze dizisi Mehmet Bin Cihan'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği Mehmed Bin Cihan yeni bölüm fragmanıyla adeta izleyenlerin nefesini kesmeyi başladı. Peki Mehmed Bin Cihan dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Dizinin oyuncuları kimler? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi nerede çekiliyor gibi sıkça sorulan soruların cevabı haberimizin ayrıntılarında...
 

21 Şubat 2018, Çarşamba 14:47
Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ne zaman?
Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu'nun aldığı güçlü kadrosu ve hikayesiyle adeta göz dolduran Mehmed Bir Cihan Fatih 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi daha başlamadan adeta izleyicinin ağzını açık bırakmayı başardı. Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği dizinin 2. yeni bölüm fragmanı seyircisiyle buluştu. Peki dizi saat kaçta, ne zaman, yayınlanacak, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi nerede çekiliyor, dizinin konusu nedir? İşte ayrıntılarıyla son bilgiler burada.


MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizinin 2. bölüm fragmanını izlemek için aşağıda bulunan izleme butonuna tıklarak izleyebilirsiniz.



MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağo belli olmadı. Dizinin saati ve ne zaman yayınlanacağı açıklanır açıklanmaz haber sitemizde bulacaksınız.

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MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin ikinci yeni bölüm fragmanında Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor ve Gürkan Uygun'u görüyoruz. Oldukları her dizide reyting rekorları kıran usta isimler Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde de oyunculuklarıyla fırtınılar estireceğe benziyor. Kadrodaki bir diğer sürpriz oyuncu ise Büşra Develi oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olarak önce Selin Demiratar ile anlaşılmıştı fakat daha sonra yapılan çalışmalarda Fi dizisinde Bilge karakterini canlandırarak hayatımıza giren Büşra Develi olacak. 


MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında: II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû'l-Feth”  daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile anıldı.

Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflarMehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar


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