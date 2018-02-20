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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayında! 

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ilk fragmanı bir hafta önce yayınlanmıştı. Bugün sürpriz bir fragman daha geldi! 
 

20 Şubat 2018, Salı 21:35
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayında! 
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor ve Metin Akpınar gibi usta oyuncuların paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi heyecanla bekleniyor. 

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden yeni fragman geldi.



 

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Kanal D'de yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan fatihi dizisinin ne zaman izleyici ile bulaşacağı hala sürprizini koruyor.


DİZİNİN 2. FRAGMANI:









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