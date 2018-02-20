Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayında! 

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



DİZİNİN 2. FRAGMANI:

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

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Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü çöpe gitti

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Kenan İmirzalıoğlu: Babam hayal kırıklığına uğradı

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk fragmanı büyük beğeni topladı

Gizem Yetil

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor ve Metin Akpınar gibi usta oyuncuların paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi heyecanla bekleniyor.Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden yeni fragman geldi.Kanal D'de yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan fatihi dizisinin ne zaman izleyici ile bulaşacağı hala sürprizini koruyor.