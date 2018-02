Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi oyuncuları kimler? Fatih dizisi karakterleri

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ OYUNCULARI

İlber Ortaylı: Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih'i iyi oynar

Büşra Kamış

kimler?? sorusu bugün cevap buldu. Aylardır adeta iple çekilen Fatih dizisi 13 Mart'ta izleyici ile buluşacak. İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp yeni devri açan ‘Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana gelecek dizide ‘Mehmed’in parlak zekası, stratejik dehası, engelleri aşması, 53 günlük İstanbul kuşatması, ‘imkansız’ denileni başarması ekranda çarpıcı bir dille anlatılacak. ‘Fatih’i oynayan Kenan İmirzalıoğlu bilindiği gibi; son 1 yıldır bu rol için çalışıyor.18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan İmirzalıoğlu, yüksek öğrenimini ise Yıldız Teknik ÜniversitesiMatematik Bölümü’nde tamamladı. 1997 senesinde Best Model of Turkey elemelerine katıldı ve ilk 20’ye kaldıktan sonra birinci seçildi.Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı ve içerde gibi dizilerle tanınan Ünlü Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Çetin Tekindor 16 Temmuz 1945 yılında Sivas ilimizde dünyaya gelmiştir. Çetin Tekindor boyu 170 cm olup, 77 kg civarındadır. Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. On ay sonra boşanıp tekrar evlendiler. Sonra tekrar boşandılar. 23 Eylül 1989 doğumlu Hira adında bir oğlu vardır.Gürkan Uygun‘u yönetmen Osman Sınav‘ın Kurtlar Vadisi dizisinde yaklaşık 10 yıl boyunca canlandırdığı Memati rolüyle herkes tanır oldu. 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca’da bir işçi ailesinin doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu‘ludur.Altan Erkekli, 18 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanatçı, "Bir Demet Tiyatro"daki rolüyle ününü pekiştirdi ve Vizontele, Anlat İstanbul gibi birçok yapımda önemli roller üstlendi, birçok ödül aldı.Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.Türk oyuncu, model. Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştırMakedonya Türkü oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı.Reyting rekorları kırması beklenen 'Mehmed Bir Cihan Fatihi’ 13 Mart Salı günü Kanal D’de başlayacak.