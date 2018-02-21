Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar

Çiğdem Saltık

'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisiyayınlandı.Daha önce ocak ayında ekrana geleceği açıklananne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı.'nin resmi sitesine baktığımız zamannin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz.Fragmanın ardındannin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu.ile anlaşan ekip daha sonra oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine isenden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu.