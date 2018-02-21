Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası

Kanal D
'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölüm 2. fragmanı
yayınlandı.
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha önce ocak ayında ekrana geleceği açıklanan Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi
ne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı.
Kanal D
'nin resmi sitesine baktığımız zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi
nin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz.
Fragmanın ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi
nin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.
BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ
Kenan İmirzalıoğlu
'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Selin Demiratar
ile anlaşan ekip daha sonra oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine ise Fi dizisi
nden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar
Çiğdem Saltık