Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çetin Tekindor ve Gürkan Uygun da görünüyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Gürkan Uygun fırtınası
Kanal D'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce ocak ayında ekrana geleceği açıklanan Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı.

Kanal D'nin resmi sitesine baktığımız zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz.

Fragmanın ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.

BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Selin Demiratar ile anlaşan ekip daha sonra oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine ise Fi dizisinden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.



Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflarMehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)

Yeşim Salkım'ın öpüşme sahnesi çok konuşulacak! (Eğreti Gelin Ladik)
Ahmet Kural: Aramız açılsa kına yakacak insanlar var

Ahmet Kural: Aramız açılsa kına yakacak insanlar var

Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu

Survivor kim elendi? Survivor 2018'de elenen isim belli oldu
Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)

Irina Shayk Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı (Pastadan Kate Moss çıktı)
Survivor’da kim elendi? 1. Hafta SMS sonuçları!

Survivor’da kim elendi? 1. Hafta SMS sonuçları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?
Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek

Börü dizisi ne zaman? Börü'nün konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler? Börü ne demek
Yağmur Sarıoğlu'nun şaşırtan görüntüsü

Yağmur Sarıoğlu'nun şaşırtan görüntüsü
Şahin Irmak ve Asena Tuğal asansörde mahsur kaldı

Şahin Irmak ve Asena Tuğal asansörde mahsur kaldı
Suzan Avcının sağlık durumu nasıl?

Suzan Avcının sağlık durumu nasıl?
Gözler Seren Serengil'in üzerinde

Gözler Seren Serengil'in üzerinde