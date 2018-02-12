Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. 2018 yılının en iddialı projesi çok yakında Kanal D ekranlarında olacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak? Filmin konusu, oyuncu kadrosu, ve ilk fragmanı haberimizde
 

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi fragmanı heyecanla bekleniyordu. Dizinin ilk fragmanı akşam saatlerinde yayınlandı.

2018 yılında bomba gibi bir projeyle gelen Kanal D'nin Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu var.


DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.


 

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN  KONUSU


Dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine vatan sürecini konu alıyor. 
 

DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
 

İŞTE MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN FRAGMANI



 

KENAN İMİRZALIOĞLU NE KADAR KAZANACAK?


Kenan İmirzalıoğlu’nun, diziden alacağı ücret dudak uçuklattı. İmizalıoğlu, yeni dizisinde, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak rekora imza attı. Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.
 

İLK BÖLÜM ÇÖPE GİTTİ


Yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşadı. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, 2 milyon TL’lik emeği çöpe attı. Altan Dönmez'in yerine Cevdet Mercan getirildi.

Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü çöpe gittiMehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü çöpe gitti
İşte Fatih dizisinden ilk görüntüİşte Fatih dizisinden ilk görüntü
Kenan İmirzalıoğlu: Babam hayal kırıklığına uğradıKenan İmirzalıoğlu: Babam hayal kırıklığına uğradı



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Oya itiraf ediyor)

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Oya itiraf ediyor)
Survivor 2018 2. bölüm (Ödül oyununu kim kazandı)

Survivor 2018 2. bölüm (Ödül oyununu kim kazandı)
11 Şubat 2018 reyting sonuçları kaç? Survivor 2018 kaçıncı sırada

11 Şubat 2018 reyting sonuçları kaç? Survivor 2018 kaçıncı sırada
2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Survivor 2018 Ünlüler Murat Ceylan kim, nereli, kaç yaşında? 

Survivor 2018 Ünlüler Murat Ceylan kim, nereli, kaç yaşında? 
Gülizar Dizisi nerede çekiliyor? 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Gülizar Dizisi nerede çekiliyor? 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Hazal Filiz Küçükköse Fatih dizisine katıldı

Hazal Filiz Küçükköse Fatih dizisine katıldı
Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV Yuvamdaki Düşman 4 yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV Yuvamdaki Düşman 4 yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi! Aslıhan Doğan kimdir, nereli?

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi! Aslıhan Doğan kimdir, nereli?