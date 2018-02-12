Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. 2018 yılının en iddialı projesi çok yakında Kanal D ekranlarında olacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak? Filmin konusu, oyuncu kadrosu, ve ilk fragmanı haberimizde

