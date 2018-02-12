Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi
dizisi fragmanı heyecanla bekleniyordu. Dizinin ilk fragmanı akşam saatlerinde yayınlandı.
2018 yılında bomba gibi bir projeyle gelen Kanal D'nin Mehmed Bir Cihan Fatihi
dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu
var.
DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.
Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih
dizisinde Fatih Sultan Mehmet
’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN KONUSU
Dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine vatan sürecini konu alıyor.
DİZİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
İŞTE MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN FRAGMANI
KENAN İMİRZALIOĞLU NE KADAR KAZANACAK?
Kenan İmirzalıoğlu’nun, diziden alacağı ücret dudak uçuklattı. İmizalıoğlu, yeni dizisinde, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak rekora imza attı. Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.
Yapım şirketi O3, yönetmen Altan Dönmez ile anlaşmazlık yaşadı. Dizinin çekilen ilk bölümünü beğenmeyerek, 2 milyon TL’lik emeği çöpe attı. Altan Dönmez'in yerine Cevdet Mercan getirildi.
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Gizem Yetil