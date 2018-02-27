Mehmed Bir Cihan Fatihi geliyor (Dizinin yayın tarihi belli oldu)



DİZİDE NELER VAR?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KADROSU

Kanal D'den ters köşe

Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman? Yayın günü belli oldu

İlber Ortaylı: Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih'i iyi oynar

İŞTE MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN FRAGMANI



MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ 2. FRAGMANI

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar



MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU

İdil Janet Demiray

Yapımcılığınıüstlendiği dizidezafere giden yolda yaşadıkları detaylarıyla anlatılacak.İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp yeni devri açann hayatından esinlenerek ekrana gelecek dizide ‘Mehmed’in parlak zekası, stratejik dehası, engelleri aşması, 53 günlük İstanbul kuşatması, ‘imkansız’ denileni başarması ekranda çarpıcı bir dille anlatılacak. ‘Fatih’i oynayan Kenan İmirzalıoğlu bilindiği gibi; son 1 yıldır bu rol için çalışıyor.Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğucanlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.Kanal D ekranlarında salı günü yayınlanacakdizisinin rating rekorları kırması bekleniyor.hayatını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında: II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû'l-Feth” daha sonraki dönemlerde iseunvanları ile anıldı.İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.