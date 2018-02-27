‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ 13 Mart Salı günü Kanal D’de başlayacak" />

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Mehmed Bir Cihan Fatihi geliyor (Dizinin yayın tarihi belli oldu)

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Altan Erkekli, Büşra Develi, Sedef Avcı, Ertan Saban gibi yıldız isimlerin paylaştığı ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ 13 Mart Salı günü Kanal D’de başlayacak

27 Şubat 2018, Salı 08:23
Mehmed Bir Cihan Fatihi geliyor (Dizinin yayın tarihi belli oldu)
Yapımcılığını ‘O3 Medya’nın üstlendiği dizide ‘Fatih Sultan Mehmed’in zafere giden yolda yaşadıkları detaylarıyla anlatılacak.


DİZİDE NELER VAR?


İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp yeni devri açan ‘Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana gelecek dizide ‘Mehmed’in parlak zekası, stratejik dehası, engelleri aşması, 53 günlük İstanbul kuşatması, ‘imkansız’ denileni başarması ekranda çarpıcı bir dille anlatılacak. ‘Fatih’i oynayan Kenan İmirzalıoğlu bilindiği gibi; son 1 yıldır bu rol için çalışıyor.
 

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KADROSU


Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.



Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.

Kanal D ekranlarında salı günü yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin rating rekorları kırması bekleniyor.

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İŞTE MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN FRAGMANI



MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ 2. FRAGMANI 




Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden ilk fragman (Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor?)
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflarMehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar


MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU


Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında: II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû'l-Feth”  daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile anıldı.

Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.


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