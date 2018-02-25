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Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman? Yayın günü belli oldu

Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu. Türkiye dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Dizinin Kanal D'de salı günü yayınlanacağı açıklandı. 13 Mart Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin rakipleri de çok güçlü. Detaylar ve tüm ayrıntılar haberimizde... 

Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman? Yayın günü belli oldu
Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman yayınlanacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizinin ne zaman yayınlanacağı sorusu en sonunda cevap buldu. Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin salı günü yayınlanacağı duyuruldu.


MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SALI GÜNÜ YAYINLANACAK

Kanal D ekranlarında salı günü ilk bölümü yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

En son tarihçi İlber Ortaylı Fatih Sultan Mehmed’e Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vermesi ile ilgili “Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir” dedi.


DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.


MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KADROSU

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.



Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.

Kanal D ekranlarında salı günü yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin rating rekorları kırması bekleniyor.


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