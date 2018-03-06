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‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ nefes kesecek

450 kişilik yaratıcı ekibin çalıştığı dizi için ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’, ‘Zor Ölüm’ gibi Hollywood’un ünlü aksiyon filmlerinin proje tasarımını üstlenen Thomas Brown, Türkiye’ye geldi. Aksiyon sahneleri için ‘Harry Potter’ ve ‘Da Vinci’nin Şifresi’ filmlerinin at eğitimcisi Jason White oyunculara 8 ay boyunca ders verdi.

‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ nefes kesecek

ULUSLARARASI KADRO


Kanal D’de yakında başlayacak ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Fatih Sultan Mehmed’i canlandırdığı dizi için, ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ ‘Zor Ölüm’, ‘Tomb Raider’ gibi Hollywood fimlerinin proje tasarımlarını imza atan Thomas Brown, Türkiye’ye geldi. ‘Harry Potter’ ve ‘Dan Vinci Şifresi’nde görev alan at eğitimcisi Jason White da oyunculara 8 ay boyunca at binme ve kılıç kullanma dersleri verdi.


81 BİN 500 METREKARE


‘Marco Polo’, ‘Conan’, ‘Cengiz Han’ gibi yapımlara hizmet veren aksiyon ekibi ‘Nomad Stunt’ ile ‘İstanbul Stunt’ dövüş ve savaş sahnelerinin koreografisini hazırladı. Dönemin ihtişamını yansıtmak için Maltepe Üniversitesi ve Hadımköy’de toplam 81 bin 5000 metrekarelik plato kuruldu. Kostümleri ve başlıkları Gülümser Gürtunca ile Mücella Mert tasarladı, dikim aşamasında 450 kişi çalıştı. Dizinin kadrosunda Çetin Tekindor, Sedef Avcı, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Leyla Tanlar gibi isimler var.



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