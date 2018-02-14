Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk fragmanı büyük beğeni topladı

USTA SAVAŞÇI
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Büşra Develi
ve Hazal Filiz Küçükköse
’nin paylaştığı ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi
’ yakında Kanal D’de başlayacak. ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin yaklaşık 60 saniye süren ilk fragmanı yayınlandı. ‘Fatih’i oynayan Kenan İmirzalıoğlu’nun, 2. Kosova Savaşı’ndaki düşmanla mücadelesi büyük ilgi gördü. Bir yıldır rolüne hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun kılıç kullanma, at binme konusundaki ustalığı dikkat çekti.
‘SULTAN OLAMAZ’ DEDİLER
Yapımcılığını 03 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği dizide Mehmed Han’ın (Kenan İmirzalıoğlu) zırhını giydiği sahnedeki sözleri herkesi etkiledi: “Ben Mehmed Han. Mehmedlerin ikincisi. Atam Osmangazi, babam Murad Han. Doğdum. Yaşamaz dediler. Yaşadım. Sultan olamaz dediler. Oldum. O şehri alamaz dediler.”
İdil Janet Demiray