Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ilk fragmanı büyük beğeni topladı

USTA SAVAŞÇI



‘SULTAN OLAMAZ’ DEDİLER

İdil Janet Demiray

Başrollerinive’nin paylaştığı ‘’ yakında Kanal D’de başlayacak. ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin yaklaşık 60 saniye süren ilk fragmanı yayınlandı. ‘Fatih’i oynayan Kenan İmirzalıoğlu’nun, 2. Kosova Savaşı’ndaki düşmanla mücadelesi büyük ilgi gördü. Bir yıldır rolüne hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun kılıç kullanma, at binme konusundaki ustalığı dikkat çekti.Yapımcılığını 03 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği dizide Mehmed Han’ın (Kenan İmirzalıoğlu) zırhını giydiği sahnedeki sözleri herkesi etkiledi: “Ben Mehmed Han. Mehmedlerin ikincisi. Atam Osmangazi, babam Murad Han. Doğdum. Yaşamaz dediler. Yaşadım. Sultan olamaz dediler. Oldum. O şehri alamaz dediler.”