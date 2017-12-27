Mehmet Ağar'da sıcak gelişme! Yönetime giremiyor

MEHMET AĞAR'A AİDAT ENGELİ

Galatasaray'da bomba iddia! Mehmet Ağar...

Erdinç Şahin

'ın ocak ayında gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için adayların kesinleşmesine çok az bir süre kaldı.Seçime girecek olan adaylar, kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri ve seçim listelerini, 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00'e kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.Listelerin teslim edilmesine 72 saatten az bir süre kalmış olmasına rağmen,dışında başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.Öte yandan, başkan adaylarıyla birlikte yarışa girecek olan yönetim kurulu listeleri de halen daha net bir şekilde açıklanmadı. Buna karşın, adı uzun süredir'in listesindeki muhtemel isimler arasında yer alanise seçimde yer alamayacağı öğrenildi. Ağar'ın kulüp üyelik aidatlarını düzenli ve zamanlı bir şekilde yatırmadığı ve bu nedenle de yönetim listesinde bulunamayacağı belirtildi