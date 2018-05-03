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Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ’dan AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu.

Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu
AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi.

Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.

AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.


ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ ADAY


Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı. AK Parti Elazığ Milletvekilliği için hem parti genel merkezine hem de il teşkilatına toplam 75 kişi başvuru yaptı.

O isimler arasında Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da yer aldı.


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