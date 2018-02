Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli?

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?



adını başarılı projelerle duyuran bir oyuncuydu. Fakat son günlerde olan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Akif Alakurt arayışı artmaya başladı. İşte Mehmet Akif Alakurt kimdir sorusunun yanıtı...23 Temmuz 1979'da Ordu'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene Dünya 2.'si oldu. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır. 2008 yılında yayına giren Adanalıdizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştır.2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanmış ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazanmıştır. Bunun hemen ardından sonra 2001 yılında Best Model of The World yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Bu başarılar sayesinde birçok dizi yönetmenlerinden teklifler almış ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2003 yılında Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırmıştır.