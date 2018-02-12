Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli?

Mehmet Akif Alakurt kimdir? sorusu merakla araştırılıyor. Mehmet Akif Alakurt, geçen yıllarda dizi sektörünün aranılan oyuncularının başında geliyordu. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt şok sosyal medya mesajlarıyla şaşırtıyor. İşte Mehmet Akif Alakurt hakkında merak edilenler...

12 Şubat 2018, Pazartesi 16:14
Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli?
Mehmet Akif Alakurt adını başarılı projelerle duyuran bir oyuncuydu. Fakat son günlerde olan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Akif Alakurt arayışı artmaya başladı. İşte Mehmet Akif Alakurt kimdir sorusunun yanıtı...

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?


Mehmet Âkif Alakurt 23 Temmuz 1979'da Ordu'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene Dünya 2.'si oldu. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır. 2008 yılında yayına giren Adanalıdizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştır.


Mehmet Akif Alakurt'tan şoke eden cevaplar! Mehmet Akif Alakurt kimdir?Mehmet Akif Alakurt'tan şoke eden cevaplar! Mehmet Akif Alakurt kimdir?

MODELLİK KARİYERİ


Mehmet Akif Alakurt 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanmış ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazanmıştır. Bunun hemen ardından sonra 2001 yılında Best Model of The World yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Bu başarılar sayesinde birçok dizi yönetmenlerinden teklifler almış ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2003 yılında Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırmıştır.


OYNADIĞI FİLMLER:


2003    Kırık Ayna    Ali Kirman Koçoğlu    
2004    Metro Palas    Ural    
2005    Zeytin Dalı    Kenan    
2006    Hacı    Ahmet Gesili    
2006-2008 Sıla    Boran Ağa    
2008-2010  Adanalı    Maraz Ali   
2011   Reis    Murat    
2013   Fatih    Fatih Sultan Mehmed   
2014   Emanet    Fırat   


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci birbirlerini sildi

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci birbirlerini sildi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sembol çift seçildiler

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sembol çift seçildiler
Survivor 2017'nin kadın yarışmacıları şimdi ne yapıyor?

Survivor 2017'nin kadın yarışmacıları şimdi ne yapıyor?
Jet Sosyete için sayılı günler kaldı: Gülse Birsel yeni rolüyle çok şaşırtacak!

Jet Sosyete için sayılı günler kaldı: Gülse Birsel yeni rolüyle çok şaşırtacak!
Jet Sosyete dizisinin karakterleri, kim kimdir?

Jet Sosyete dizisinin karakterleri, kim kimdir?
Kim Kardashian'ın soyağacının Erzurum ve Kars'a uzandığı ortaya çıktı

Kim Kardashian'ın soyağacının Erzurum ve Kars'a uzandığı ortaya çıktı
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, nerelidir?

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, nerelidir?
Lindsey Pelas Instagram'da ününe ün katıyor

Lindsey Pelas Instagram'da ününe ün katıyor
Furkan Kızılay (Havuç) Çocuklar Duymasın'a dönüyor!

Furkan Kızılay (Havuç) Çocuklar Duymasın'a dönüyor!
Ayla Çelik sevgilisinin evlilik teklifini cevapsız bıraktı

Ayla Çelik sevgilisinin evlilik teklifini cevapsız bıraktı
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e sürpriz parti

Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e sürpriz parti