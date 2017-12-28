Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı (Mehmet Akif Ersoy kimdir?)



DUALAR EDİLDİ



MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

İdil Janet Demiray

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ersoy’un ölüm yıl dönümü nedeniyle Kosova’nın kuzeybatısındaki İstok ve İpek şehirlerinde programlar düzenlendi.Kosova’nın kuzeybatısındaki İstok Belediyesine bağlı Suşitsa köyünde iki yıl önce TİKA tarafından restorasyonu yapılanCamisi’nde mevlit programı yapıldı.TİKA tarafından düzenlenen mevlide TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, YEE Kosova temsilcileri, milli şair Ersoy’un yakınları ile köy halkı katıldı.Kosova’nın güneybatısında yer alan Prizren şehrindeki Sinan Paşa Camisi imamı Mustafa Tombaş, Türk halkının Ersoy’a minnettar olduğunu vurguladı. Allah’tan Ersoy’un cennet ile mükafatlandırılmasını dileyen Tombaş, "Bugün burada, bu topraklarda bu yüce insanı ata toprağında yad ettiğimiz için çok mutluyuz." dedi."Suşitsa’dan Türkiye’nin Kalbine Yolculuk" Öte yandan, YEE İpek Şubesi tarafından Ersoy’un ölüm yıl dönümü münasebetiyle "Suşitsa’dan Türkiye’nin Kalbine Yolculuk" adlı panel düzenlendi. Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina’nın konuşmacı olarak katıldığı panelde İstiklal Marşı şairinin hayatı, eserleri ve şahsiyeti ele alındı. Ersoy’un ayrılıkçı fikirlerle mücadele ettiğini hatırlatan Morina, "Akif, Arnavutların da birlik beraberlik içinde kalması için çabaladı, bölgeyi ve baba ocağını yakından takip etti ve şiirlerinde de bunu ifade etti." dedi.Mehmed Râgıf, daha sonra Mehmet Akif Ersoy (20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936), Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçidir.Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılır.'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir.II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebil'ür-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda sirozdan hayatını kaybetti